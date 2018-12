Condividi | Red 22:44 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore del commercio di materiali per l’edilizia con sede nel Medio Campidano Scoperta evasione fiscale per 298.648euro



SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore del commercio di materiali per l’edilizia con sede nel Medio Campidano. L’attività ispettiva è scaturita dal controllo economico del territorio e dalla successiva analisi svolta tramite le banche dati in uso al Corpo, che hanno permesso di rilevare che l’impresa, per i periodi d’imposta dal 2013 al 2017, non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, risultando, pertanto, un evasore totale.



Le operazioni di controllo, espletate attraverso l'esame della documentazione contabile correttamente tenuta, ha permesso di riscontrare che società, benché svolgesse regolarmente l'attività commerciale, non ha annotato in contabilità i documenti fiscali emessi a fronte delle cessioni di beni realizzate. E' stato così possibile constatare l'occultamento di ricavi per complessivi 298.648euro, con un evasione Iva pari a 58.211euro.