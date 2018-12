Condividi | Red 20:43 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di un’impresa con sede a Cagliari operante nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento Impresa occulta 258mila euro al Fisco



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di un’impresa con sede a Cagliari operante nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.



Le attività di verifica hanno permesso di constatare, attraverso l'analisi della contabilità e delle movimentazioni finanziarie risultanti sui conti correnti della società, l'esistenza, per gli anni dal 2016 al 2018, di un impianto contabile inattendibile, con la presentazione di dichiarazioni annuali non corrispondenti al reale volume di affari realizzato. Infatti, i militari hanno accertato che l'impresa verificata non ha dichiarato, per le due annualità sottoposte a controllo, ricavi per complessivi 258.522euro, con una conseguente evasione di Iva di oltre 38mila euro. Per le irregolarità riscontrate, l'impresa è stata segnalata all'Agenzia delle entrate di Cagliari per sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l'Erario.