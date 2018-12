Condividi | Red 19:07 Sono mancati i gol nel match disputato per la 13esima giornata del girone D sul sintetico del Pintore-Caddeo. I padroni di casa non riescono a battere il Tempio e restano a due punti dalla vetta Prima categoria: pareggio casalingo per l´Olmedo



OLMEDO - Sono mancati i gol nel match disputato per la 13esima giornata del girone D del campionato di Prima categoria sul sintetico del “Pintore-Caddeo” di Olmedo. I padroni di casa non riescono a battere il Tempio e restano a due punti dalla vetta, visti i pareggi nello scontro diretto tra Cus Sassari e Lanteri, quello del Codrongianos, in casa, contro l'Ittiri sprint e la sconfitta casalinga del Coghinas per mano del Campanedda.



OLMEDO-TEMPIO 0-0:

OLMEDO: Bellinzis, Leoni, Cingotti, Marras, Sanna, P. Carboni, E. Carboni (25st Sancis), Langella, Sechi (30'st Cherchi), Gnani (15'st Correddu), Deriu (5'st Pes di Sanvittorio). Allenatore Fabio Pala.

TEMPIO: Saragato, Pinna, Cuccu, Corda (35'st Cacace), Marongiu, Pirina (4'st Mundula), Addis, Deriu (25'st Atzori), Inziana, Maranzano, Aloia. Allenatore Carlo Nativi.

ARBITRO: Giuseppe Cozzolino di Oristano.



I risultati della 13esima giornata:

Berchidda-Pozzomaggiore 1-0 (giocata sabato)

Luogosanto-Siligo 3-3 (giocata sabato)

Codrongianos-Ittiri sprint 1-1

Coghinas-Campanedda 0-1

Cus Sassari-Lanteri 0-0

Lauras-Monti di Mola 1-0

Malaspina-Mesu e Rios 2-2

Olmedo-Tempio 0-0

San Giorgio Perfugas-Biasì 0-1



La classifica: Codrongianos, Cus Sassari e Lanteri 25; Olmedo 23; Coghinas 22; Tempio 21; Mesu e Rios e Monti di Mola 20; Siligo 19; Biasì e Campanedda 18; Pozzomaggiore17; Luogosanto 16; Malaspina 14; San Giorgio Perfugas 13; Berchidda 9; Ittiri sprint 8; Lauras 6.



Le partite della 14esima giornata:

Biasì-Olmedo

Campanedda-Lauras

Codrongianos-San Giorgio Perfugas

Ittiri sprint-Luogosanto

Mesu e Rios-Berchidda

Monti di Mola-Malaspina

Pozzomaggiore-Lanteri

Siligo-Coghinas

Tempio-Cus Sassari Commenti OLMEDO - Sono mancati i gol nel match disputato per la 13esima giornata del girone D del campionato di Prima categoria sul sintetico del “Pintore-Caddeo” di Olmedo. I padroni di casa non riescono a battere il Tempio e restano a due punti dalla vetta, visti i pareggi nello scontro diretto tra Cus Sassari e Lanteri, quello del Codrongianos, in casa, contro l'Ittiri sprint e la sconfitta casalinga del Coghinas per mano del Campanedda.OLMEDO: Bellinzis, Leoni, Cingotti, Marras, Sanna, P. Carboni, E. Carboni (25st Sancis), Langella, Sechi (30'st Cherchi), Gnani (15'st Correddu), Deriu (5'st Pes di Sanvittorio). Allenatore Fabio Pala.TEMPIO: Saragato, Pinna, Cuccu, Corda (35'st Cacace), Marongiu, Pirina (4'st Mundula), Addis, Deriu (25'st Atzori), Inziana, Maranzano, Aloia. Allenatore Carlo Nativi.ARBITRO: Giuseppe Cozzolino di Oristano.Berchidda-Pozzomaggiore 1-0 (giocata sabato)Luogosanto-Siligo 3-3 (giocata sabato)Codrongianos-Ittiri sprint 1-1Coghinas-Campanedda 0-1Cus Sassari-Lanteri 0-0Lauras-Monti di Mola 1-0Malaspina-Mesu e Rios 2-2Olmedo-Tempio 0-0San Giorgio Perfugas-Biasì 0-1Codrongianos, Cus Sassari e Lanteri 25; Olmedo 23; Coghinas 22; Tempio 21; Mesu e Rios e Monti di Mola 20; Siligo 19; Biasì e Campanedda 18; Pozzomaggiore17; Luogosanto 16; Malaspina 14; San Giorgio Perfugas 13; Berchidda 9; Ittiri sprint 8; Lauras 6.Biasì-OlmedoCampanedda-LaurasCodrongianos-San Giorgio PerfugasIttiri sprint-LuogosantoMesu e Rios-BerchiddaMonti di Mola-MalaspinaPozzomaggiore-LanteriSiligo-CoghinasTempio-Cus Sassari