Evasione fiscale da 1,5mln a Cagliari

CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società del capoluogo che fornisce servizi al comparto delle costruzioni edili. L’attività ispettiva, riguardante gli anni 2013, 2015 e 2016, è stata avviata sulla scorta di un target segnalato ed elaborato dopo un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi ed Iva.



I controlli si sono sviluppati attraverso la disamina della documentazione contabile presentata dal contribuente, la quale è risultata corrispondente solamente ad una parte del reale volume d’affari. Infatti, dopo approfondite analisi ed all’incrocio delle informazioni ricostruite durante l’ispezione, sono emerse, accanto ad operazioni commerciali totalmente in nero, attività che, seppur corredate da regolare documentazione fiscale, non avevano trovato riscontro nella contabilità ufficiale.



L'azione dei finanzieri ha consentito di accertare che la società ha occultato al Fisco ricavi per complessivi 1.556.255euro e dichiarato un'Iva inferiore a quella reale per quasi 82mila euro, configurandosi come "evasore totale", in virtù dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Per le irregolarità riscontrate, l'impresa è stata segnalata all'Agenzia delle entrate di Cagliari per sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l'Erario.