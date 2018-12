Condividi | Red 15:22 La compagine algherese si impone per 2-6 sul parquet del GeoPalace di Olbia nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2. Decisive le doppiette di Arru e Becca e le reti di Idili e Melone Calcio a 5: Futsal supera il Porto Rotondo



ALGHERO - Sesta vittoria stagionale per la Futsal Alghero, che nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 batte 2-6 il Porto Rotondo sul parquet del GeoPalace di Olbia. Becca porta subito in vantaggio i giallorossi, che subiscono l’1-1 intorno al 10’.



La Futsal corre qualche pericolo, ma Arru fa passare la paura (1-2) e Becca arrotonda prima dell’intervallo (1-3). Nella ripresa, Idili firma dopo pochi minuti l'1-4, poi il portiere gallurese neutralizza diverse conclusioni degli algheresi, che trovano comunque il quinto gol con Arru.



Becca colpisce in pieno la traversa ed il portiere olbiese risponde ancora alla grande su Todde, ma è il Porto Rotondo ad andare a segno per il 2-5. Sesto gol di Melone dopo una bella triangolazione con Becca e Sarritzu, quest'ultimo all'esordio stagionale.