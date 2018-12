video Condividi | A.S. 12:15 «Meno giocate e più attenzione»

L´idea: Premi ai bar slot free



All´orizzonte un regolamento per favorire la dismissione delle slot machine dai bar e tabacchini, con forme di incentivazione per gli imprenditori. Soddisfatta Giusy Piccone per i lavori portati avanti nel Comune di Alghero contro la Ludopatia.