Basket: la Mercede sbanca Su Planu

ALGHERO - La Mercede sbanca anche Su Planu. Nel match valido per la decima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la compagine algherese si impone per 52-60 anche sul parquet della Palestra Genneruxi di Cagliari.



Top scorer del match Ivona Kozhonashiovska, con 19punti, ben coadiuvata da Tijana Mitreva con 15. Per le padrone di casa ci sono i 13 punti di Dessalvi ed i 12 di Piaz.



SU PLANU-MERCEDE ALGHERO 52-60:

SU PLANU: Peretti, Piaz 12, Dessalvi 13, Vargiu 8, Secci 6, Felice 9, Rossi 4. Coach Salvatore Serra.

