Al via giovedì mattina le richieste (via e-mail) dei biglietti per il secondo concerto della rassegna, in programma domenica 23 dicembre, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, il progetto "Back to Bach" JazzAlguer: Fresu con I virtuosi italiani



ALGHERO - Si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi ed affascinanti della seconda edizione della rassegna “JazzAlguer” il concerto in programma domenica 23 dicembre, alle 21.30, ad Alghero. Protagonisti, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, Paolo Fresu e l'ensemble I virtuosi italiani con il progetto “Back to Bach”, un viaggio musicale che spazia dal repertorio barocco a pagine contemporanee, da Johann Sebastian Bach all'improvvisazione jazzistica.



L'ingresso al concerto è libero, ma data la limitata disponibilità di posti (circa settecento), gli spettatori dovranno dotarsi dei biglietti gratuiti, che si potranno richiedere esclusivamente via posta elettronica, inviando una e-mail (con l'indicazione del proprio nome e cognome) all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, a partire dalle 10 di giovedì 13 dicembre. I biglietti (due al massimo per ciascun richiedente) potranno essere poi ritirati secondo le modalità indicate nella e-mail di risposta dell'organizzazione.



In Back to Bach, la tromba di Fresu interagisce con il complesso nato nel 1989, uno degli ensemble più versatili ed apprezzati del panorama colto contemporaneo, facendo rivivere il barocco nella cifra jazzistica. «Trovo che la musica classica (il barocco, specialmente) abbia molte affinità con il jazz: sono due mondi molto vicini, più affini di quanto si pensi - afferma il trombettista sardo - Più si va indietro nel tempo e più penso che la musica assuma un carattere popolare, qualità che è proseguita, anche se solo in parte, nei secoli successivi. Il jazz è l'ultima propaggine di questa qualità, pur con evoluzioni che hanno assunto sfumature e inclinazioni diverse».



Inaugurata il 2 novembre dal concerto del violoncellista Mario Brunello, la seconda edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari, della Fondazione Alghero. Ed ancora, con la partecipazione di alcuni sponsor privati ed il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.



