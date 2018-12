Condividi | Red 18:08 L´assessore regionale dell´Agricoltura annuncia «un programma da 250mila euro nelle scuole sarde». I prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità della Sardegna saranno al centro della campagna di educazione alimentare nelle scuole isolane Educazione alimentare: interviene Caria



CAGLIARI - I prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità della Sardegna saranno al centro della campagna di educazione alimentare nelle scuole isolane grazie ad un programma da 250mila euro deliberato dalla Giunta Pigliaru su proposta dell'assessore regionale dell'Agricoltura Pier Luigi Caria. «Già lo scorso anno, pensando alle nuove generazioni, abbiamo deciso di promuovere interventi preventivi e correttivi di abitudini alimentari poco equilibrati già in età scolare e di puntare, allo stesso tempo, a rafforzare il legame con il territorio per educare al consumo consapevole dei prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità», afferma l'esponente dell'Esecutivo.



L'intervento, affidato all’agenzia Laore, si rivolge a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e degli istituti professionali del territorio regionale. Caria sottolinea che «gli interventi di formazione e di comunicazione, pensati sia per i ragazzi che per gli insegnanti, prevedono laboratori sensoriali, visite guidate, concorsi a premio, azioni di comunicazione e degustazione dei prodotti».



Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Cari