Affitti in nero: 15mila euro a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti del proprietario di un immobile nel capoluogo concesso in locazione per uso abitativo. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini delle imposte dirette. L’input per l’attività di controllo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di intelligence ed informativa che ha preso in considerazione la vasta platea di proprietari di seconde case concesse in affitto.



I controlli operati dai finanzieri si sono basati sulla documentazione acquisita nel corso dell’attività ispettiva che sono stati incrociati con i dati rilevati nei database in uso alla Guardia di finanza. Da tali raffronti è emerso che il controllato ha omesso di dichiarare, per gli anni d’imposta 2016 e 2017, importi derivanti da canoni di locazione relativi all’immobile (affittato ad una famiglia) per una cifra complessiva di 15mila euro.



Al "padrone di casa" è stata contestato anche il mancato versamento dell'imposta di registro per 374euro relativa al contratto di locazione, risultato non registrato nella locale Agenzia delle entrate. Dall'inizio dell'anno, l'attività delle Fiamme gialle di Cagliari nello specifico comparto ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di oltre 1.991.800euro.