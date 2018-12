Condividi | Red 14:36 Proseguono le operazioni delle Fiamme gialle del Comando provinciale a contrasto di spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 1,8grammi di marijuana, 7,95grammi di hashish, 0,5grammi di cocaina, 0,1grammi di eroina e quattro spinelli. Undici le persone segnalate alla Prefettura Droga nel Cagliaritano: finanzieri in azione



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi nel capoluogo regionale e nella provincia. Nell’aeroporto di Elmas, i militari, nel corso di interventi effettuati con il personale delle Dogane, hanno individuato quattro spagnoli (tre 31enni ed un 26enne) trovati in possesso di sostanze stupefacenti per un totale di 1,7grammi di hashish, 0,7grammi di marijuana, 0,5grammi di cocaina ed uno spinello.



Al porto di Cagliari, le unità cinofile hanno trovato un 27enne colombiano in possesso di uno spinello. Vicino alla stazione ferroviaria, nel corso di tre controlli, i finanzieri hanno individuato un 20enne, un 19enne ed un 17enne, in possesso di 4,4grammi di hashish ed 1,1grammi di marijuana. Sempre a Cagliari, in Viale Poetto, i Baschi verdi hanno fermato un 27enne in possesso di 0,1grammi di eroina.



Nella stazione ferroviaria di Iglesias, i finanzieri hanno trovato un 18enne in possesso di uno spinello. A Capoterra, vicino al Parco pubblico urbano, nel corso di due controlli, le Fiamme gialle hanno trovato, abbandonati da ignoti tra i cespugli, 0,35grammi di hashish e successivamente, trovato un 27enne in possesso di 1,5grammi di hashish e di uno spinello.



Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno, sono 360 i soggetti segnalati alla Prefettura, ventuno i denunciati e sedici gli arrestati.