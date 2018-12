Condividi | Red 13:21 Ieri pomeriggio, nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha incontrato la stampa in vista della gara di domenica sul campo al PalaDozza contro la Virtus «A Bologna per dare il massimo»



SASSARI - Ieri pomeriggio, nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha incontrato la stampa in vista della gara di domani, domenica 9 dicembre, sul campo al PalaDozza contro la Virtus Bologna. «Al ritorno da questa pausa ho visto i ragazzi bene – spiega Esposito - con un buon atteggiamento, rispecchiato anche nell’amichevole di mercoledì contro la Hertz».



«Ripartiamo con un calendario abbastanza tosto, sia in coppa, sia in campionato, però sappiamo che in coppa partiamo con questa nuova fase, quindi dallo zero a zero, e che in campionato siamo a due punti dalle squadre del gruppone che si contende la qualificazione alla Coppa Italia. Per cui, giochiamo una partita alla volta con la massima intensità e andiamo avanti, senza pensare a quello che è stato, con l’obiettivo di andare a vincere a Bologna, perché in questo momento credo che quello che manca alla squadra sia quella serenità che deriva dalle vittorie», dichiara il tecnico sassarese.



«Domenica giocheremo su un campo difficile, importante, con una tifoseria calda e contro una squadra che una volta a regime e al completo ha le potenzialità per arrivare nelle prime quattro. Ha giocatori esperti e di taglia fisica, non solo nei lunghi ma anche negli esterni. Noi stiamo lavorando bene – sottolinea Vincenzo Esposito - giocheremo con la massima intensità, faremo del nostro meglio con concentrazione e mentalità. Sarà fondamentale l’aspetto difensivo, l’attenzione alle situazioni di mismatch che si possono creare, ai giochi rotti e all’impatto dei lunghi. Sono fiducioso nella mia squadra, andremo a giocare al massimo in una gara che sarà dura e interessante».



E per quanto ricorda le notizie dall'infermeria, «Diop è in ripresa, sta recuperando lentamente e dovrebbe essere del gruppo anche se non è nel pieno della condizione. Polonara è fermo, con un problema avuto durante le gare con la Nazionale e valuteremo all’ultimo momento la possibilità di utilizzo», conclude il coach biancoblu.



