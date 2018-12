Condividi | Red 12:16 «E´ uno strumento per conoscere i reali fabbisogni abitativi, con particolare attenzione alle categorie più deboli», ha commentato l´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini Edilizia sociale: ok alle direttive Oreca



CAGLIARI - L’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, istituto creato con la riforma di Area, potrà entrare in piena operatività grazie alle direttive sull’organizzazione ed il funzionamento approvate nella seduta di mercoledì dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini. «Uno strumento che ci permetterà di conoscere le reali condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale – dichiara Balzarini – con particolare riguardo alle categorie sociali più deboli. Grazie all’Oreca – prosegue l’assessore - sarà possibile valutare la coerenza fra i bisogni abitativi rilevati e le proposte di intervento formulate dagli enti locali e da altri soggetti, monitorare e valutare l’attuazione di piani e programmi di edilizia sociale, raccogliere e diffondere dati e analisi utili a migliorare le politiche abitative e ad integrare le conoscenze e le azioni di tutti i soggetti interessati: forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali».



L’Osservatorio è incardinato nella Direzione generale dei Lavori pubblici ed in coerenza con i principi di sussidiarietà e con il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli inquilini di edilizia sociale ai processi decisionali, agirà in stretta relazione con le Autonomie locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ed altri operatori pubblici e privati, per raccogliere e diffondere conoscenze e proposte. L’Oreca avrà una propria pagina web ed opererà in collegamento con l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli omologhi osservatori delle altre Regioni. Il database sarà alimentato dai dati dell’Assessorato dei Lavori pubblici e del Servizio di statistica regionale, implementato dai dati forniti dagli Enti locali e da Area: i dati, intesi come patrimonio comune, saranno aperti ed accessibili.



Nella foto: l'assessore regionale Edoardo Balzarini Commenti CAGLIARI - L’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, istituto creato con la riforma di Area, potrà entrare in piena operatività grazie alle direttive sull’organizzazione ed il funzionamento approvate nella seduta di mercoledì dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini. «Uno strumento che ci permetterà di conoscere le reali condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale – dichiara Balzarini – con particolare riguardo alle categorie sociali più deboli. Grazie all’Oreca – prosegue l’assessore - sarà possibile valutare la coerenza fra i bisogni abitativi rilevati e le proposte di intervento formulate dagli enti locali e da altri soggetti, monitorare e valutare l’attuazione di piani e programmi di edilizia sociale, raccogliere e diffondere dati e analisi utili a migliorare le politiche abitative e ad integrare le conoscenze e le azioni di tutti i soggetti interessati: forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali».L’Osservatorio è incardinato nella Direzione generale dei Lavori pubblici ed in coerenza con i principi di sussidiarietà e con il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli inquilini di edilizia sociale ai processi decisionali, agirà in stretta relazione con le Autonomie locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ed altri operatori pubblici e privati, per raccogliere e diffondere conoscenze e proposte. L’Oreca avrà una propria pagina web ed opererà in collegamento con l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli omologhi osservatori delle altre Regioni. Il database sarà alimentato dai dati dell’Assessorato dei Lavori pubblici e del Servizio di statistica regionale, implementato dai dati forniti dagli Enti locali e da Area: i dati, intesi come patrimonio comune, saranno aperti ed accessibili.Nella foto: l'assessore regionale Edoardo Balzarini