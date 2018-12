Condividi | Red 9:02 Anche quest´anno, la compagine algherese ha deciso di raddoppiare la propria presenza, ma direttamente nella competizione organizzata dall’Unione sport per tutti. Infatti, è nata la Gabetti Lab La Gabetti Alghero raddoppia in Uisp



ALGHERO - Non è il famoso quiz televisivo, ma il campionato sardo “Open” Uisp. La Gabetti Alghero, che l'anno scorso ha messo in campo due diverse formazioni in due campionati, uno dei quali Fip, anche quest'anno ha deciso di raddoppiare la propria presenza, ma direttamente nella competizione organizzata dall’Unione sport per tutti. Infatti, è nata la Gabetti Lab, un vero e proprio laboratorio, con molteplici obiettivi sportivi, societari e soprattutto dal punto di vista dei valori del basket.



Il sodalizio Gabetti Alghero nasce quattro anni or sono con lo scopo di spalancare le porte del panorama della palla a spicchi della Riviera del corallo a chiunque avesse il desiderio di varcare la soglia della palestra. Senior, giovani, cestisti praticanti o atei del parquet, tutti insieme per far gruppo, socializzazione e divertirsi insieme, ed ovviamente il progetto Lab non poteva che andare in questa direzione. La Lab viene alla luce soprattutto per dar spazio a tutti i componenti del roster algherese che anno dopo anno è diventato sempre più folto. Nelle file della Lab, trovano spazio così anche molti under con ottime prospettive che potranno continuare a crescere confrontandosi con un’importante realtà come quella del campionato sardo Open Uisp. Non solo, con il progetto Lab potranno iniziare a formarsi nuovi aspiranti allenatori e dirigenti per il basket algherese, punto questo molto caro al patron Giancarlo Salteri.



