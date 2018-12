Condividi | M.P. 16:58 Prendono il via domani, sabato 8 gennaio, le iniziative promosse dal Comune di Porto Torres in collaborazione con artisti, associazioni locali e commercianti per le festività natalizie Natale ed Epifania: al via gli eventi a Porto Torres



PORTO TORRES - Partono le iniziative per Natale e l'Epifania in collaborazione con le associazioni. Prendono il via domani, sabato 8 gennaio, le iniziative promosse dal Comune di Porto Torres in collaborazione con artisti, associazioni locali e commercianti per le festività natalizie. Il Palazzo del Marchese aprirà le porte ai visitatori che potranno ammirare l’originale presepe in rafia e la mostra multimediale dedicata ad Andrea Parodi. Per tutto il mese si susseguiranno all’aperto momenti d’intrattenimento per i più piccoli ideati dalle associazioni, fino allo spettacolo dell’Epifania organizzato dal Comune di Porto Torres, che culminerà con il musical show e la parata dei cartoons in Piazza Umberto I e nel Corso Vittorio Emanuele.



Il piano terra del Palazzo del Marchese ospiterà la mostra a tema natalizio di Biagina Serra, autrice dell'originale presepe realizzato con rafia intrecciata. L'opera rappresenta la Natività in versione sarda, con personaggi in costume tipico. Al primo piano è prevista l'apertura straordinaria, nei pomeriggi, della mostra multimediale dedicata ad Andrea Parodi, con visite speciali riservate alle scolaresche le mattine del 12, 14 e 15 dicembre. Da domani attraverserà le vie della città, nei weekend e fino alla vigilia, la slitta di Babbo Natale della Pro Loco di Porto Torres, dell’Aget e dei Tamburini e Trombettieri Porto Torres.



Saranno accese in serata le installazioni luminose in Piazza della Consolata e nella Piazza Umberto I. Il 9 dicembre verrà inaugurata nel Rifugio De Amicis la mostra Panoramiche di Sardegna, di Arnaldo Maiorani, aperta al mattino e nel pomeriggio, fino al 20 dicembre. Diversi gli appuntamenti programmati nella Biblioteca comunale. Il 14, alle 16.30, Libri in scatola, laboratorio creativo per mamma e papà. Il 22 dicembre alle 10 e alle 11.30 c’è la Bibliotombolata per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Dal 21 dicembre al 5 gennaio ritorna l’iniziativa Bibliotecari per un giorno rivolta a bambini e giovani dai 7 ai 14 anni.



Venerdì 11 gennaio alle 10.30 il Gran finale dedicato alla fascia d'età dai 7 ai 14 anni. Il pomeriggio del 16 dicembre c’è l’immancabile appuntamento con gli Elfi di Intragnas per A Naddari tutt’impari. I più piccoli potranno giocare e disegnare insieme agli aiutanti di Babbo Natale, degustando dolciumi e caramelle. Sarà la scalinata della Basilica di san Gavino ad accogliere quest'anno la nuova edizione di Miracolo di Natale, il 19 dicembre, la manifestazione promossa da Marco Pireddu e don Michele Murgia insieme alle associazioni di volontariato per raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli da destinare alle persone bisognose.



Dalle 9 alle 21 ognuno potrà recarsi nei pressi della scalinata e portare la propria busta di doni; durante tutta la giornata si alterneranno flashmob di diversi artisti, visite guidate e sorprese con i Babbi natale. Il 22 e il 23 dicembre i commercianti organizzano Natale in Centro. Dalle 16 alle 22 si susseguiranno animazioni per bambini con laboratori, aree videogame, giochi gonfiabili, musiche natalizie, laboratori di biscotti, balli, street food e tante altre sorprese. Sempre il 23, alle 19.30, la chiesa di Cristo Risorto sarà teatro del tradizionale concerto di Natale dei Cantori della Resurrezione, un percorso in musica e parole che proietterà gli ascoltatori in un’atmosfera natalizia unica, fatta di brani sacri inediti e tratti dal repertorio dei Cantori.



Il primo gennaio nella spiaggia di Balai si ripeterà dalle 11.15 il tradizionale Bagno di Capodanno, fra i principali e più partecipati appuntamenti in Sardegna dedicati ai tuffi di buon augurio. Il giorno dell’Epifania alle ore 16.00 partirà la quindicesima edizione de La Befana in piazza con il musical show in Piazza Umberto I: in scena i cartoons più amati dai bambini, coreografie, canzoni, tante befane che distribuiranno dolci e caramelle e la parata con i figuranti e l’orchestra itinerante formata da quindici elementi.



«Anche quest'anno – afferma l'assessora alla Cultura, Mara Rassu – in sinergia con le nostre associazioni e i commercianti riusciremo a proporre in città diverse forme d'intrattenimento durante il periodo natalizio, puntando soprattutto su quelle dedicate ai più piccoli. In questi giorni sono cominciati gli spot nelle emittenti radio locali e come forma di promozione visiva abbiamo scelto di affidarci alla vela pubblicitaria. Il Palazzo del Marchese riaprirà le porte all'artigianato e alla cultura, così come il Rifugio De Amicis che ospiterà una bella mostra fotografica. Ringrazio tutti coloro che si sono attivati per proporre tanti piccoli eventi culturali che contribuiranno a farci vivere l'atmosfera delle feste». Per tutte le informazioni è possibile consultare il Calendario Eventi sul sito del Comune di Porto Torres. Ringrazio tutti coloro che si sono attivati per proporre tanti piccoli eventi culturali che contribuiranno a farci vivere l'atmosfera delle feste». Per tutte le informazioni è possibile consultare il Calendario Eventi sul sito del Comune di Porto Torres. A partire dal 7 dicembre sono in programma diverse iniziative per i bambini, i ragazzi e anche per gli adulti rimasti un po’ bambini 3/12 150° Giuseppe Manno: eventi ad Alghero 1/12 Fidapa Porto Torres contro la violenza di genere 30/11 Domenica, grande festa a Sa Segada 30/11 Turismo: premio ad Alghero 16/11 La Befana in Piazza al centro delle festività invernali 15/11 Castelsardo: Castello dei Doria diventa set radio televisivo 14/11 I Cent´anni dell´Akademia Cantus et Fidis 9/11 Le Fonti Awards, premio per Nobento 9/11 Caccia al tesoro sabato a Sassari 6/11 Alghero città Unesco: concorso Cap d´Any « indietro archivio manifestazioni »