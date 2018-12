Condividi | M.P. 16:53 Il Gsd Key Estate Porto Torres sarà di scena domani, sabato 8 dicembre, sul campo del Santa Lucia Roma per la gara valevole per la quinta giornata di andata di serie A di basket in carrozzina Gsd Porto Torres in campo contro Santa Lucia



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres allenata da coach Lamine Sene sarà di scena domani, sabato 8 dicembre, sul campo del Santa Lucia Roma per la gara valevole per la quinta giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. L’inizio del match è fissato per le ore 17. Dopo essere tornati alla vittoria una settimana fa, nel derby con la Dinamo Lab Sassari, capitan Sargent e compagni partiranno stasera per affrontare un nuovo, difficile ed importante impegno agonistico, fondamentale in ottica qualificazione alla Coppa Italia.



Il Santa Lucia Roma, sempre allenato da coach Fabio Castellucci, ha gli stessi punti della Key Estate in classifica. Fa dunque parte del grande “gruppone” di seconde che, al momento, vantano un ruolino di marcia di tre vittorie su quattro gare disputate. La formazione romana arriva da un ottimo successo colto sul campo della DECO Group Amicacci Giulianova (72-68 per i capitolini il punteggio finale, dopo la disputa di un tempo supplementare), mentre le altre due vittorie sono arrivate a Varese, nella seconda giornata (59-55), e contro Bergamo alla terza (70-54). Nel primo turno, invece, il Santa Lucia aveva ceduto ai campioni d’Italia della Briantea84 Cantù, per 41-66.



La squadra laziale è rimasta quasi invariata rispetto alla passata stagione, se si fa eccezione per le partenze dell'italo-australiano Brad Ness e degli spagnoli Rafael Muino Gamez e Carlos Francisco Vera Antequera. In prima squadra figurano ora i giovani Simone Colazingari e Salim Chakir, mentre le punte di diamante restano l'esperto lungo Matteo Cavagnini (23 punti e 13 rimbalzi contro Giulianova) e il più giovane, ma talentuoso esterno, Marco Stupenengo (18 punti nell'ultimo match). Confermati, tra gli altri, anche il rumeno Iulian Milos, il portoghese Levy Ismael De Sousa e l'ala-pivot Cristian Fares (terzo miglior marcatore della gara di una settimana fa, con 12 punti).