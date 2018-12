Condividi | Red 17:07 Domani pomeriggio, il XV algherese scenderà in campo per affrontare i Cavalieri Union Prato Sesto. La gara in programma a Maria Pia è valida per la sesta giornata del girone 3 del campionato di serie A di rugby Amatori Alghero: obiettivo, tornare a vincere



ALGHERO - Giorno dell’Immacolata in campo per l’Amatori Alghero, che domani, sabato 8 dicembre, alle 14.30, gioca l'anticipo valido per il girone 3 del campionato di serie A ospitando a Maria Pia i Cavalieri Union Prato Sesto. Obiettivo, ritrovare la vittoria, viste le ultime due sconfitte subite, rispettivamente, per mano della capolista Union Capitolina e poi in trasferta con il Bingo family Amatori Catania. Dirigerà l'incontro il signor Antonino Nobile di Frosinone.



Il XV algherese ritorna a giocare davanti al pubblico di casa in una giornata di festa e nella quale spera di vedere tanti tifosi sugli spalti. Per restare tra le prime serve un risultato positivo che gioverebbe non solo alla classifica, ma anche a tutto l’ambiente. Nonostante i due passi falsi, l’Alghero occupa sempre il terzo posto della graduatoria, ad una lunghezza dal Pesaro (secondo) ed a 5 dalla capolista Capitolina. Gli avversari di domani, invece, sono il fanalino di coda del girone.



«Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa gara della sesta giornata – ha dichiarato coach Tino Paoletti - Ci troveremo davanti una squadra molto fisica, che non si tira indietro nelle varie fasi. Davanti sarà una battaglia, anche perché da buoni toscani vogliono venire qua a fare punti. Io mi aspetto e voglio una reazione dai ragazzi, viste anche le ultime due gare perse non certo bene. E' necessario – conclude il tecnico algherese - ritrovare la fiducia e lo smalto di inizio stagione».