Condividi | Red 16:38 La Presidenza dell´Università delle tre età di Alghero ha organizzato due conferenze anche per la prossima settimana. L´appuntamento è per martedì e giovedì, sempre alle 16.30, nel salone dell´ex Seminario di Via Sassari 179 Doppio appuntamento con l´Ute Alghero



ALGHERO - La Presidenza dell'Università delle tre età di Alghero ha organizzato due conferenze anche per la prossima settimana. L'appuntamento è per martedì e giovedì, sempre alle 16.30, nel salone dell'ex Seminario di Via Sassari 179.



Martedì 11 dicembre, Antonio Farris, Marilena Budruni e Giacomo Zara, della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Sassari, terranno una conferenza intitolata “La birra non è solo una bevanda alcolica”. Giovedì 13, invece, Laura Viglietto terrà una seguente conferenza dal titolo “La parola è un potente signore, che con un corpo piccolissimo e quasi invisibile compie straordinari prodigi Gorgia “Encomio di Elena”. Riflessioni storiche e filosofiche sulla parola che è etica ed è politica”. Commenti ALGHERO - La Presidenza dell'Università delle tre età di Alghero ha organizzato due conferenze anche per la prossima settimana. L'appuntamento è per martedì e giovedì, sempre alle 16.30, nel salone dell'ex Seminario di Via Sassari 179.Martedì 11 dicembre, Antonio Farris, Marilena Budruni e Giacomo Zara, della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Sassari, terranno una conferenza intitolata “La birra non è solo una bevanda alcolica”. Giovedì 13, invece, Laura Viglietto terrà una seguente conferenza dal titolo “La parola è un potente signore, che con un corpo piccolissimo e quasi invisibile compie straordinari prodigi Gorgia “Encomio di Elena”. Riflessioni storiche e filosofiche sulla parola che è etica ed è politica”.