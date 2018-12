Condividi | A.B. 13:32 L´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano sottolinea «il valore economico accanto a quello ambientale». L´appuntamento è per lunedì mattina, nella sala conferenze de Lo Quarter Aree protette: prima conferenza regionale ad Alghero



ALGHERO - Un evento regionale, che punta a valorizzare il sistema delle aree protette della Sardegna e mettere sul tavolo le nuove idee di sviluppo futuro, partendo dai risultati raggiunti. È l'obiettivo della “Prima conferenza regionale delle aree protette”, in programma lunedì 10 dicembre, a partire dalle 9.15, nella sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero.



Saranno presenti tutti i presidenti e direttori di parco e di aree marine protette dell'Isola, oltre a rappresentanti del mondo delle imprese e della ricerca. «Dal confronto con gli attori coinvolti nella gestione emergerà il valore economico accanto a quello ambientale dei nostri territori e lanceremo la proposta di creare una rete tra le aree naturali protette della Sardegna», afferma l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano sull’iniziativa organizzata dal suo Assessorato.



Ad aprire i lavori il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del Parco naturale regionale di Porto Conte Gavino Scala, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau ed il presidente della Commissione Ambiente in Consiglio regionale Antonio Solinas. Le tavole rotonde saranno moderate dai giornalisti Donatella Bianchi e Marco Gisotti, che farà anche il punto con Spano sulle azioni portate avanti dalla Regione autonoma della Sardegna per la conservazione degli ambienti naturali e la loro valorizzazione attraverso le aree protette. La giornata è realizzata nell'ambito del progetto Girepam "Gestione integrata delle Reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine" ed in stretta collaborazione con tutte le aree protette operative nell'Isola.