Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico–finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società del capoluogo operante nel settore dell'intrattenimento Cagliari: evasione da 500mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico–finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società del capoluogo operante nel settore dell’intrattenimento. L’attività svolta dai finanzieri, orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, ha avuto origine dopo un precisa analisi di contesto del tessuto economico della provincia che, interpolando le informazioni quotidianamente ricavate dall’attività di controllo economico del territorio con i dati censiti nelle banche dati centrali, ha permesso di delineare particolareggiati profili di contribuenti caratterizzati da specifici indici di pericolosità fiscale.



L'attività ispettiva svolta, grazie all'attivazione delle indagini bancarie ed al meticoloso esame delle relative movimentazioni, ha permesso di rilevare un sistema fraudolento per il quale, attraverso l'utilizzo di un terminale Pos, sono state riscosse ingenti somme di denaro, per le quali la società non è stata in grado di provare specificamente di averne tenuto conto nella determinazione del reddito ovvero dimostrarne l'irrilevanza a fini reddituali. All'esito delle attività ispettive, è stato rilevato che l'impresa, per gli anni d'imposta 2014 e 2015, ha presentato le dichiarazioni dei redditi ed Iva con dati incompleti, occultando all'Erario ricavi per complessivi 499.085euro con una conseguente evasione di Iva per circa 110mila euro. Per le irregolarità riscontrate, l'impresa è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate di Cagliari per sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l'Erario.