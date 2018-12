Condividi | Red 22:19 L´Ufficio Circondariale marittimo ha reso nota una chiamata all´imbarco di un marittimo in possesso di titolo professionale marittimo di capo barca per la pesca costiera Ad Alghero si cerca un capo barca



ALGHERO - L'Ufficio Circondariale marittimo di Alghero ha reso nota una chiamata all'imbarco di un marittimo in possesso di titolo professionale marittimo di capo barca per la pesca costiera. Il marittimo verrà imbarcato in qualità di comandante sul motopesca “Nonna Rosa”. Gli interessati, purchè muniti di regolari libretti/foglio di ricognizione e certificati sanitari previsti, potranno presentarsi entro le 9 di martedì 11 dicembre all'Ufficio Armamento e spedizioni dell'Ufficio Circondariale, in Via Eleonora d'Arborea 2. Commenti ALGHERO - L'Ufficio Circondariale marittimo di Alghero ha reso nota una chiamata all'imbarco di un marittimo in possesso di titolo professionale marittimo di capo barca per la pesca costiera. Il marittimo verrà imbarcato in qualità di comandante sul motopesca “Nonna Rosa”. Gli interessati, purchè muniti di regolari libretti/foglio di ricognizione e certificati sanitari previsti, potranno presentarsi entro le 9 di martedì 11 dicembre all'Ufficio Armamento e spedizioni dell'Ufficio Circondariale, in Via Eleonora d'Arborea 2.