A Sassari, l´apertura del varco elettronico ha l´obiettivo di agevolare lo scorrimento del traffico, più intenso in occasione delle festività natalizie, evitando congestioni e rallentamenti. Il varco elettronico sarà riattivato a partire da domenica 16 Via Politeama riaperta al traffico fino al 15 dicembre



SASSARI - Fino a sabato 15 dicembre, Via Politeama sarà aperta al traffico ordinario. L'accesso di tutti i veicoli a questo tratto della Ztl di Sassari si rende necessario in conseguenza dei lavori sui parcheggi di Viale Umberto. Le modifiche alla viabilità, infatti, comportano la chiusura di una corsia di Viale Umberto, nel tratto tra Via Moleschott e Viale Trento, in senso ascendente. L'apertura del varco elettronico, dunque, ha l'obiettivo di agevolare lo scorrimento del traffico, più intenso in occasione delle festività natalizie, evitando congestioni e rallentamenti. Il varco elettronico sarà riattivato a partire da domenica 16.