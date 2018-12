Condividi | Red 14:33 «Tutto avviene mentre a livello locale “qualcuno” si chiude dentro containers o gazebo», dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana dopo il voto sulla proroga dei finanziamenti «4 corsie Sassari-Alghero, il Pd si astiene»



ALGHERO - Di fronte alla certezza che non si farà in tempo a pubblicare entro lunedì 31 dicembre il bando di gara per il lavoro di completamento della quattro corsie Sassari-Alghero, per non perdere i fondi stanziati e disponibili nell’anno in corso, è stato necessario introdurre un emendamento di proroga nel Decreto fiscale all’esame del Parlamento in questi giorni. Il 28 novembre, al Senato, il Partito democratico si è astenuto in Aula sul voto di proroga all’esercizio finanziario del 2019 degli stanziamenti attualmente disponibili e anche oggi (giovedì), in Commissione Ambiente, si è ripetuto quanto già accaduto nell'aula del Senato della Repubblica: il Pd si è astenuto alla votazione del parere che consente il prolungamento dei finanziamenti relativi alla Strada Statale 291.



«Tutto avviene mentre, a livello locale – afferma la deputata algherese del Movimento 5 Stelle Paola Deiana – “qualcuno” si chiude dentro containers o gazebo, volendo far spendere soldi pubblici per un referendum inutile e farlocco». Infatti, nei giorni scorsi, il Consiglio comunale di Alghero, su proposta del sindaco Mario Bruno e della Giunta, ha approvato il quesito referendario per chiedere ai cittadini il loro parere, favorevole o contrario, alla prosecuzione della SS291 a quattro corsie.



Inoltre, «lo stesso primo cittadino e la Regione Sardegna – sottolinea Deiana - attribuiscono al Governo la responsabilità dell’inconcludenza dei lavori sul tema della quattro corsie, quando poi, a livello nazionale, i loro colleghi del Pd decidono di astenersi sul voto, sui fondi, oltretutto, stanziati dal decreto legge Sblocca Italia di Matteo Renzi. Le bugie del Pd sono dal naso lungo o dalle gambe corte?», commenta la deputata al termine del voto in Commissione Ambiente.



