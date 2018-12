Condividi | Red 23:21 Mercoledì sera, nella Libreria Cyrano, nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con la presentazione del libro “La paura ha sempre un biscotto in tasca”. Dialogherà con l´autrice Eleonora Cattogno Libri: Franca Falchi ad Alghero



ALGHERO - Mercoledì 12 dicembre, alle 18.30, nella Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con la presentazione del libro di Franca Falchi “La paura ha sempre un biscotto in tasca”, vincitore della prima edizione del Premio letterario “Tene Tene”, indetto da Catartica edizioni e dedicato alla letteratura per l’infanzia. Nell'occasione, dialogherà con l'autrice Eleonora Cattogno.



Le avventure di Luca, Chiara ed Edoardo durante una gita scolastica in una fattoria. Durante la visita, tra animali e strani macchinari, a Luca viene l’idea di cercare di catturare un rospo, da portare come regalo al nonno. Si troverà così immerso nella natura, dove incontrerà alcuni animali selvatici ed affinerà le sue doti da esploratore, cercando di vincere le sue paure. Nel frattempo, Chiara ed Edoardo, dopo la visita alla fattoria, vivono una storia parallela andando alla ricerca di Luca. Sarà sicuramente occasione per tutti per un confronto reciproco e per conoscersi meglio.



Falchi, nata a Sassari nel 1965, vive con suo figlio Roberto in una casa di campagna circondata da animali. Si è diplomata al Liceo Classico e ha studiato nella Facoltà di Scienze matematiche e fisiche, nel Corso di laurea in Scienze naturali. Ha lavorato nel Parco nazionale dell’Asinara come guida naturalistica e nell’educazione ambientale in scuole di vario ordine e grado. Ha cominciato a scrivere fin dalle scuole medie e non si è più fermata. Ama disegnare a mano libera. Nei suoi racconti, i protagonisti sono sempre i bambini e la natura, le sue più grandi passioni. Questo è il suo primo romanzo. Commenti ALGHERO - Mercoledì 12 dicembre, alle 18.30, nella Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con la presentazione del libro di Franca Falchi “La paura ha sempre un biscotto in tasca”, vincitore della prima edizione del Premio letterario “Tene Tene”, indetto da Catartica edizioni e dedicato alla letteratura per l’infanzia. Nell'occasione, dialogherà con l'autrice Eleonora Cattogno.Le avventure di Luca, Chiara ed Edoardo durante una gita scolastica in una fattoria. Durante la visita, tra animali e strani macchinari, a Luca viene l’idea di cercare di catturare un rospo, da portare come regalo al nonno. Si troverà così immerso nella natura, dove incontrerà alcuni animali selvatici ed affinerà le sue doti da esploratore, cercando di vincere le sue paure. Nel frattempo, Chiara ed Edoardo, dopo la visita alla fattoria, vivono una storia parallela andando alla ricerca di Luca. Sarà sicuramente occasione per tutti per un confronto reciproco e per conoscersi meglio.Falchi, nata a Sassari nel 1965, vive con suo figlio Roberto in una casa di campagna circondata da animali. Si è diplomata al Liceo Classico e ha studiato nella Facoltà di Scienze matematiche e fisiche, nel Corso di laurea in Scienze naturali. Ha lavorato nel Parco nazionale dell’Asinara come guida naturalistica e nell’educazione ambientale in scuole di vario ordine e grado. Ha cominciato a scrivere fin dalle scuole medie e non si è più fermata. Ama disegnare a mano libera. Nei suoi racconti, i protagonisti sono sempre i bambini e la natura, le sue più grandi passioni. Questo è il suo primo romanzo.