Fine settimana rock al Miramare

ALGHERO - Il Miramare gastro & music pub prosegue ininterrottamente la propria programmazione musicale e sono undici gli eventi già calendarizzati per l’ultimo mese dell’anno. Invece, questo fine settimana sarà dedicato esclusivamente al rock: domani, venerdì 7, il gradito ritorno della Hollywood band, e sabato 8 dicembre, la Blonder band.



La Hollywood band arriva dalla Gallura ed in questi anni è stata capace di ritagliarsi, passo dopo passo, un importante ruolo nell’ambiente musicale sardo. Il proprio show costruito chiaramente all’insegna del divertimento e dei grandi successi pop-rock ha portato i cinque musicisti ad diventare il gruppo di riferimento del carnevale di Tempio. Non solo Gian Mario Gori e compagni si sono esibiti nelle più importanti piazze e nei locali più rinomati della Sardegna. Se venerdì si tratta del ritorno di uno spettacolo collaudato, sabato sarà una prima volta sul palco del Miramare per un nuovo progetto musicale sassarese, Blonder band. Sessione ritmica completamente al maschile (Elias Casula al basso, Marco Pinna alla batteria, Alessandro Castiglia ed Andrea Delogu alle chitarre) capitanata però dalla “blonder” Marcella Dettori alla voce. La scelta artistica è di genere, il repertorio è un viaggio nel grande rock femminile italiano, dalla Bertè alla Nannini, dalla Mannoia a Nada, solo per far alcuni nomi.



Il calendario del Miramare continuerà poi fitto per tutto il mese. Previsti due appuntamenti per la Friday tribute night il 14 con i B.d’A.-Vasco sardinian tribute band ed il 28 l’omaggio a Fabrizio De Andrè da parte dei Crêuza de mä, mentre i sabato sono affidati alla Big band di Roberto Acciaro il 15, a La Pillola del giorno dopo il 22 ed il 29 ai Senza base. Durante le festività natalizie, i concerti del club di Piazza Sulis non si fermeranno: lunedì 24, Vigilia in musica con i Cover garden e martedì 25, per il Christmas party, sul palco Carletto e i suoi mostri. Infine, la direzione artistica del live club algherese ha scelto il dj che accompagnerà il pubblico verso l’anno nuovo: sarà lo storico selecter Arturo Pirino a festeggiare dalla consolle l' arrivo del 2019.



