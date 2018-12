Condividi | Red 14:07 Via libera all´interno del progetto di sviluppo territoriale della Rete metropolitana del nord Sardegna al finanziamento per la realizzazione del nuovo Centro residenziale anziani di Alghero ubicato a Fertilia Anziani a Fertilia, si da 8 milioni



ALGHERO - Alla fine per i servizi alla persona nel territorio di Alghero saranno deliberati tutti gli otto milioni necessari per realizzare la struttura residenziale per gli anziani nuova di zecca. Via libera all'interno del progetto di sviluppo territoriale della Rete metropolitana del nord Sardegna al finanziamento di 8milioni di euro per il Centro anziani ubicato a Fertilia.



Mercoledì la riunione decisiva. Si è tenuto ieri, infatti, alla presenza dell’assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci, nel Centro regionale di programmazione, l’incontro tecnico finale con gli otto sindaci delle città di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, le direzioni generali della Regione autonoma della Sardegna interessate ed i tecnici che lavorano al progetto.



Definiti gli ultimi interventi e confermata la fattibilità economico-finanziaria per il nuovo Cra di Alghero. L'ultimo atto con il definitivo via libera al finanziamento e la firma finale è programmato per lunedì 17 dicembre a Sassari



Nella foto: un momento della riunione