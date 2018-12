Condividi | Red 12:37 Gli esperti incontrano gli studenti all´Istituto Devilla di Sassari. Premiati gli Istituti che hanno partecipato al concorso. L´Aou di Sassari presente con la struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere L´importanza dei vaccini e della farmacovigilanza



SASSARI - È importante che la popolazione capisca la necessità di accedere in maniera consapevole alla vaccinazione e, ancora, che vaccinarsi vuol dire aumentare la qualità della vita e ridurre la circolazione di agenti infettivi. Perché, in termini di prevenzione primaria, la cultura scientifica ha documentato che in questo modo si salvano vite umane e si ha un miglioramento della salute globale. Ed ancora, che le vaccinazioni riducono l'utilizzo di antibiotici, che devono essere accompagnate da un'informazione ad un corretto utilizzo degli antibiotici, così da ridurre la possibilità di creare antimicrobico resistenze. In sintesi questo quanto emerso mercoledì mattina, nell'auditorium dell'Istituto Devilla di Via Monte Grappa, a Sassari. È stata questa la location scelta dal Centro regionale di farmacovigilanza della Sardegna per l'evento formativo “Farmacovigilanza con e per il cittadino”, che ha coinvolto circa quattrocento studenti degli istituti superiori della provincia di Sassari, anche con un concorso fotografico e video.



Ai ragazzi si sono rivolti i numerosi esperti che, nell'arco della mattina, si sono alternati al tavolo dei relatori. Tra questi anche Paolo Castiglia, direttore della struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell'Aou di Sassari, e Giovanni Sotgiu della stessa struttura. Il direttore della struttura di Igiene e controllo dell'Aou ha descritto l’importanza della comunicazione vaccinale inserita nel panorama dell’evoluzione tecnologico-informatica in cui emergono i fenomeni della Mobile health (uso delle tecnologie mobili quali telefoni cellulari, smarthphone e tablet nell’ambito sanitario), e si implementano sistemi comunicativi come il sito internet VaccinarsinSardegna, strumento istituzionale della Regione autonoma della Sardegna e della stessa Azienda ospedaliero universitaria. «In un momento in cui si dibatte sull'obbligo vaccinale – ha dichiarato Castiglia – è importante che venga garantito un accesso consapevole alla vaccinazione». Un contributo all'informazione arriva proprio dal sito web dedicato alle vaccinazioni nato nel 2017 con l’obiettivo di contrastare la “cyber disinformation” limitata non solo alle fake news, ma anche a tutte le notizie fuorvianti ed ingannevoli, presentate e promosse intenzionalmente sul web. In particolare, le bufale sui rischi da vaccinazione. I vaccini proprio perché somministrati a centinaia di milioni di soggetti sani sono i presidi sanitari meglio tollerati, più sicuri e controllati. È importante che i cittadini continuino a segnalare ogni possibile evento avverso da farmaci e da vaccini anche dopo la loro commercializzazione, proprio per consolidare le conoscenze cliniche di sicurezza ed efficacia sul campo.



