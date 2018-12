Condividi | Red 8:13 Questa sera, la compagine sassarese scenderà sul sintetico del Tullio Morgagni per sfidare le romagnole dell´Olimpia nel match valido come recupero della prima giornata del campionato interregionale di serie C Calcio femminile: Torres recupera a Forlì



SASSARI - Due vittorie nelle ultime due partite, la Sassari Torres cerca il terzo risultato utile consecutivo nel recupero della prima giornata del campionato interregionale di serie C di calcio femminile contro l'Olimpia Forlì.I La sfida è in programma questa sera (giovedì), alle 20.30, sul campo in sintetico dell'antistadio “Tullio Morgagni” di Forlì.



La vittoria esterna di Bologna ed il primo successo casalingo di domenica contro l'Imolese hanno rilanciato le ambizioni di classifica delle rossoblu, ora più che mai determinate a fare bene per ottenere il prima possibile il primo obiettivo stagionale: la salvezza. Oltretutto, l'avversario di turno è una diretta concorrente della zona calda.



Infatti, numeri alla mano, le romagnole vantano 4punti in sei gare e nell'ultimo turno hanno perso 1-6 in casa contro il Pontedera. La formazione di mister Mario Desole, galvanizzata dal doppio successo, cerca il secondo exploit in trasferta nel tentativo di proiettarsi verso le zone nobili della classifica. Commenti SASSARI - Due vittorie nelle ultime due partite, la Sassari Torres cerca il terzo risultato utile consecutivo nel recupero della prima giornata del campionato interregionale di serie C di calcio femminile contro l'Olimpia Forlì.I La sfida è in programma questa sera (giovedì), alle 20.30, sul campo in sintetico dell'antistadio “Tullio Morgagni” di Forlì.La vittoria esterna di Bologna ed il primo successo casalingo di domenica contro l'Imolese hanno rilanciato le ambizioni di classifica delle rossoblu, ora più che mai determinate a fare bene per ottenere il prima possibile il primo obiettivo stagionale: la salvezza. Oltretutto, l'avversario di turno è una diretta concorrente della zona calda.Infatti, numeri alla mano, le romagnole vantano 4punti in sei gare e nell'ultimo turno hanno perso 1-6 in casa contro il Pontedera. La formazione di mister Mario Desole, galvanizzata dal doppio successo, cerca il secondo exploit in trasferta nel tentativo di proiettarsi verso le zone nobili della classifica.