Incidente in Via Don Minzoni: un ferito al Pronto soccorso

ALGHERO - Attorno alle 21.30 di oggi (mercoledì), una Fiat Panda ed una Citroen Xsara sono entrate in collisione in Via Don Minzoni, all'altezza di Via Pisa, nel quartiere de La Pietraia. Dopo il tamponamento, la Panda si è ribaltata.



Una delle persone rimaste coinvolte nello scontro è rimasta lievemente ferita ed è stata accompagnata all'ospedale dal personale medico del 118. Sul posto anche i Carbinieri, la Polizia ed i Vigili del fuoco.