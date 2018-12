Condividi | S.O. 18:00 «Moltissimi immobili di proprietà regionale in Sardegna sono passati da molto tempo ai rispettivi Comuni e Alghero, sino a ora, rappresentava un´incredibile eccezione». Soddisfazione per Tonina Desogos e Antonio Zidda Immobili al Comune, borgate soddisfatte



«Moltissimi immobili di proprietà regionale in Sardegna sono passati da molto tempo ai rispettivi Comuni e Alghero, sino a ora, rappresentava un'incredibile eccezione. Incredibile in quanto questi immobili si trovano in posizione eccezionale all'interno del comprensorio di Porto Conte. Finalmente, con l'acquisizione delle strade e degli immobili regionali, il Comune si assume la responsabilità dei beni all'interno del proprio territorio e potrà concorrere alla loro riqualificazione attraverso i bandi del Psr e non solo» concludono i due rappresentanti delle borgate algheresi. Commenti ALGHERO - «Finalmente dopo decenni gli immobili regionali presenti nelle borgate sono passati al Comune di Alghero. Si tratta di immobili oggi fatiscenti ma con enormi potenzialità sotto molti profili. Si tratta di un altro passo verso la "normalizzazione" di comunità rurali vergognosamente abbandonate in passato e che, anche tramite questi passi, possono avere l'opportunità di rinascere».Soddisfazione da parte di Tonina Desogos, Presidente del Comitato di Borgata di Maristella, e Antonio Zidda Presidente del Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà per la delibera di giunta che trasferisce gli immobili delle borgate alla disponibilità del comune di Alghero [ LEGGI ]. Siamo dispiaciuti che esponenti vicini al centro destra ancora una volta critichino questa scelta dell'Amministrazione Comunale.«Moltissimi immobili di proprietà regionale in Sardegna sono passati da molto tempo ai rispettivi Comuni e Alghero, sino a ora, rappresentava un'incredibile eccezione. Incredibile in quanto questi immobili si trovano in posizione eccezionale all'interno del comprensorio di Porto Conte. Finalmente, con l'acquisizione delle strade e degli immobili regionali, il Comune si assume la responsabilità dei beni all'interno del proprio territorio e potrà concorrere alla loro riqualificazione attraverso i bandi del Psr e non solo» concludono i due rappresentanti delle borgate algheresi.