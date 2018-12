Condividi | A.S. 16:18 Il candidato del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Regione Sardegna è stato incoronato con 450 voti presi nel secondo turno delle regionarie online celebrate sulla piattaforma Rousseau L´identikit di Francesco Desogus (M5s)



CAGLIARI - Anche i grillini sardi hanno il loro candidato alla carica di Presidente della Regione Sardegna. E' Francesco Desogus, 58 anni, dipendente pubblico della Città Metropolitana di Cagliari.



E' stato incoronato con 450 voti presi nel secondo turno delle regionarie online celebrate sulla piattaforma Rousseau. E' arrivato secondo con 422 voti Donato Forcillo, terzo Gianluca Mandas con 261, quarta Anna Sulis con 134 e quinto Marcello Cherchi con 83 voti. Il M5s ha quindi di nuovo un candidato dopo che aveva dovuto rinunciare alla corsa di Mario Puddu, ex sindaco di Assemini, vincitore alle prime regionarie e poi condannato ad un anno per abuso d'ufficio.



«Accetto con entusiasmo la candidatura - ha detto Desogus - consapevole dell'impegno che mi attende ma soprattutto della necessità di coinvolgere le parti migliori della società sarda in un progetto nuovo. Insieme ce la faremo». Il 58enne attivista a Cinque Stelle, alla prima avventura politica, parte subito all'attacco contro i candidati di punta di questa tornata elettorale. «Centrodestra e centrosinistra sono facce speculari della stessa vecchia idea di gestione del potere e nulla più. Hanno già fallito negli ultimi vent'anni e ora si ripropongono agli elettori come se nulla fosse. Zedda e Solinas sono solo dei vecchi politici di professione».