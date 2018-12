Condividi | Red 12:41 Lunedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, ha tratto in arresto un 27enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente Maltrattamenti in famiglia: romeno in manette



SASSARI – Lunedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, ha tratto in arresto un 27enne romeno per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. Gli episodi che hanno determinato l’emissione del provvedimento risalgono al 2017, quando l’uomo, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale con la vittima, ha iniziato a sottoporla a continue vessazioni, psicologiche e fisiche.



Infatti, in diverse occasioni, il 27enne si è reso responsabile di atteggiamenti persecutori, che hanno indotto la ragazza a dover modificare il suo stile di vita, rinunciando perfino al suo impiego lavorativo.



L'ultimo episodio che ha spinto la ragazza alla denuncia risale ad ottobre, quando, dopo l'ultima violenza e le ripetute minacce rivolte dall'uomo a lei ed ai suoi familiari, è scappata dalla Sardegna e, una volta arrivata in Penisola, ha raccontato la sua storia alla Polizia, denunciando l'uomo. Il 27enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Sassari.