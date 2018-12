Condividi | Red 21:28 «Lavoriamo per l´accreditamento provvisorio», ha dichiarato ieri pomeriggio l´assessore regionale della Sanità Luigi Aurru Policlinico sassarese: sindacati a Cagliari



SASSARI - Incontro positivo, ieri pomeriggio (martedì), sull’accreditamento del Policlinico sassarese. L’assessore regionale della Sanità Luigi Arru, con il direttore generale dell’Ats Fulvio Moirano ed alla presenza del sindaco di Sassari Nicola Sanna, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per fare il punto e ribadire l'impegno affinché tutto proceda come auspicato nel più breve tempo possibile.



Infatti, ognuno sta facendo la sua parte e, come ribadito da Arru, è massima la disponibilità degli uffici regionali che stanno lavorando per riconoscere l’accreditamento provvisorio per le attività ambulatoriali nel brevissimo termine. L'assessore ha ancora una volta sottolineato che «nessuno pensa di chiudere questa importante struttura o di spostare i posti letto altrove».



«I duecento dipendenti devono stare tranquilli: stiamo tutti lavorando per arrivare a una positiva conclusione di questa vicenda. Le istituzioni coinvolte hanno lo stesso obiettivo, e questo lo abbiamo sottolineato anche nell’incontro di oggi», ha concluso Luigi Arru. L’attuale proprietà, dal canto suo, ha reso noto che intende proporre anche l’accreditamento dell’area medica e delle aree destinate alla riabilitazione e alle degenze.



