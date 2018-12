Condividi | Red 18:23 Partnership tra Ricarica e Cao formaggi per l’installazione di un impianto di ricarica dei veicoli elettrici ad Oristano. L´appuntamento per l´inaugurazione dell´infrastruttura è per venerdì 14 dicembre Veicoli elettrici a Oristano: inaugurazione



ORISTANO - Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa allevatori ovini e la Ricarica, è stato installato un impianto per la ricarica dei veicoli elettrici, alimentato da fotovoltaico, nello stabilimento di Cao formaggi. La struttura si trova in un punto strategico della viabilità sarda (uscita Oristano-aeroporto Fenosu della Strada statale 131): sarà possibile lasciare l’auto in carica all’ingresso dello stabilimento, di fianco al caratteristico totem di Cao.



«La grande disponibilità di energia rinnovabile presente in Sardegna – sottolinea Cesare Fera, presidente dell'omonimo gruppo Gruppo - in un futuro che è già presente alimenta le automobili elettriche e mostra la Sardegna come la vera Green Island del Mediterraneo». «Quello di Oristano è il quarto impianto di Ricarica nell’Isola – specifica Ugo Salvoni, direttore di Ricarica - e permette a residenti e turisti di ricaricare il proprio veicolo elettrico in totale semplicità ed autonomia rispettando l’ambiente; altre stazioni saranno operative a breve».



La colonnina verrà inaugurata venerdì 14 dicembre, alle 12.30, nello Stabilimento di Cao formaggi, ad Oristano, situato vicino all’aeroporto. Nel corso dell’inaugurazione, sono previsti gli interventi del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru (da confermare), dagli assessori regionali dell’Industria Maria Grazia Piras, degli Enti locali, finanze ed urbanistica Cristiano Erriu; dell’assessore comunale alla Viabilità Pupa Tarantini, del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università degli studi di Cagliari Mario Porru, del presidente di Cao Renato Illotto, del presidente del Gruppo Fera Cesare Fera e del direttore di Ricarica Ugo Salvoni.



Inoltre, sarà possibile effettuare un test drive gratuito di tutti i modelli di auto elettriche presenti oggi sul mercato (Tesla, Zoe, Kangoo, Leaf, ecc.). La stazione è configurata per caricare le auto in corrente alternata, con due prese (Tipo II da 22kw, h24 e 7/7), mentre la colonnina è alimentata con energia pulita proveniente dall'impianto fotovoltaico del caseificio. Si attiva tramite cellulare per mezzo dell'App NextCharge o tramite accesso Rfid. L'applicazione è la più scaricata in Italia per questo servizio ed è quella che fornisce il più ampio network nazionale di ricarica, grazie al roaming.