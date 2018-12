Condividi | Red 15:16 Concluso a Sassari il primo evento specializzato sul wedding nel nord Sardegna. Bilancio positivo per una manifestazione che si è contraddistinta per la qualità dell’offerta e l’interesse dei futuri sposi Cala il sipario su Inventa le tue nozze



SASSARI - Si è concluso con soddisfazione “Inventa le tue nozze”, il primo evento specializzato del wedding nel nord Sardegna, tenutosi sabato e domenica nel padiglione espositivo di Promocamera, a Predda Niedda. Una manifestazione voluta dalla wedding planner & designer Paola Repetto Consoli, che ha saputo creare, per la prima volta, un’importante ed ampia occasione d’incontro tra professionisti del settore e futuri sposi. Nel corso della due giorni, numerose coppie hanno potuto trovare idee e contatti per l’organizzazione del proprio matrimonio.



Le migliori aziende rappresentative del wedding provenienti da tutta la Sardegna (erano presenti atelier, sartorie, fotografi professionisti, agenzie viaggi, gioiellerie, catering, fioristi ed animatori) hanno presentato le tendenze del 2019 nel mercato dei matrimoni. Un bilancio positivo, dunque, per la prima edizione sassarese che si è contraddistinta per la qualità dell’offerta e l’interesse del pubblico. Particolarmente apprezzato dai visitatori è stato l’allestimento del padiglione espositivo, la scenografia per la presentazione degli abiti da sposa e da sposo dal nome “Magie di nozze”, ma soprattutto la possibilità di vedere riunite, in un unico contesto, aziende diverse specializzate nel wedding.



«Siamo soddisfatti, perché la manifestazione ha avuto un buon riscontro sul mercato – ha dichiarato Repetto Consoli - Oltre quaranta le aziende presenti, ampiamente rappresentative dell'offerta wedding. La positiva riuscita dell'evento va peraltro misurata dalla partecipazione di un nutrito pubblico, che di fatto ha interagito costruttivamente con gli operatori del settore. Insomma, qualità e non quantità». La manifestazione è stata realizzata in partenariato e con la collaborazione della Camera di commercio di Sassari-Nord Sardegna e della propria Azienda speciale Promocamera. «Inventa le tue nozze ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante porre una particolare attenzione a comprendere e intercettare le esigenze delle imprese - commenta la presidente di Promocamera Maria Amelia Lai - in eventi che diano spazio alla qualità ed eccellenza delle nostre produzioni e dei nostri servizi, così come accadrà anche nelle altre occasioni ed eventi che seguiranno».