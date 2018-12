Condividi | Red 23:21 Il Comando di Polizia municipale di Sassari ha necessità di identificare il responsabile dell´investimento di un´80enne verificatosi nel primo pomeriggio di ieri in Via Napoli. La donna, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata travolta da un motociclista Investimento di un´80enne: si cercano testimoni



SASSARI – Il Comando di Polizia municipale di Sassari ha necessità di identificare il responsabile dell'investimento di un'80enne verificatosi nel primo pomeriggio di ieri (lunedì) in Via Napoli. La donna, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata travolta da un motociclista.



Chiunque fosse in grado di fornire informazioni sull'investitore che pochi minuti dopo essersi fermato ha fatto perdere le proprie tracce, può contattare la Centrale operativa della Polizia municipale telefonando ai numeri: 079/274100 o 800/615125.