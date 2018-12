Condividi | Red 19:26 “Una rosa per l´Alguer” è il titolo del concerto che il baritono algherese proporrà nella sua città per festeggiare i suoi trent´anni di carriera artistica Trent´anni di carriera: Balzani regala un fiore ad Alghero



ALGHERO - E’ in programma martedì 11 dicembre, alle 19, al Teatro Civico di Alghero, la terza edizione del concerto “Una rosa per l’Alguer”, che vedrà esibirsi il baritono algherese Domenico Balzani, accompagnato da Carlo Di Cristoforo al pianoforte e con la partecipazione straordinaria del soprano Vittoria Lai. Il programma dell’evento serale, presentato dalla giornalista Maria Antonietta Izza, comprende oltre ad alcune delle arie più famose dell’opera lirica, tratte da “Pagliacci” di Leoncavallo, dall’“Otello” di Verdi, dall’“Andrea Chénier” di Bruno Giordano, da “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, dai “Carmina Burana”, dalla “Rondine” di Puccini e dall’“Elisir D’Amore” di Donizetti, anche l’esecuzione di alcuni brani della tradizione popolare algherese, con il contributo del coro algherese “Lo Frontuni”, diretto dal maestro Francesco Scognamillo. Inoltre, durante la serata interverranno Pier Luigi Alvau, Ignazio Chessa ed Enrico Fauro.



Lo spettacolo è promosso dalle associazioni Obra cultural de l’Alguer, Lo Teatrí e la corale Lo Frontuni, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero ed è inserito nel cartellone delle manifestazioni del “Cap d’Any 2018-2019”. L’intera iniziativa è affidata alla direzione organizzativa di Claudia Soggiu e prevede anche un matinée con le scuole elementari, in cui l’attore Chessa porterà in scena, sempre sul palco del Civico, lo spettacolo “EstroVerdi”, tratto dalla sua trilogia di rappresentazioni teatrali per bambini dedicate alla lirica. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Caritas cittadina. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 079/977228 o 349/8024059, tutti i giorni (sabato e domenica esclusi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. La prevendita dei biglietti (il costo è di 10euro) è attiva, negli stessi giorni ed orari, nella sede dell’ Obra cultural de l’Alguer, in Via Arduino 46.



Balzani, plurilaureato e diplomato in discipline economiche e musicali, vanta una carriera internazionale che dal 1990 lo vede esibirsi in teatri come il Deutches oper di Berlino, il Massimo di Palermo, il Maggio musicale fiorentino, il Regio di Torino, il Concertgebown di Amsterdam, il Tokio national theatre, l'Israeli opera, il Teatro dell’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, l'Arena di Verona ed il Teatro Sao Carlo di Lisbona. Ha collaborato con prestigiosi direttori d’orchestra come Yuri Ahronovich, Claudio Abbado e Riccardo Chailly, e con registi come Franco Zeffirelli e Luca Ronconi. Nell’ultima stagione, ha inaugurato il Nuovo Teatro dell’Opera di Dubai, si è esibito allo StaadstOper di Amburgo, al Theatre des Champes Elysees di Parigi, al Teatro Verdi di Trieste ed allo StaadstTheater di Basilea. E’ project manager dell’Associazione Opera festival di Perugia, direttore della collana editoriale “ProgettArte” per Aracne editrice, con cui ha pubblicato il saggio “Il project management nell’opera lirica”. E' docente al Conservatorio di Udine, all'Università Givat Ram di Gerusalemme, al Wiener Master Course di Vienna ed al National theatre di Oslo. Ha inciso opere liriche ed album monografici per Decca, Bongiovanni e Phaedra. E’ presidente di Assolirica ed è nel Consiglio direttivo del Colap nazionale. Dal 2014, è nel Cda del Conservatorio di Trieste su nomina ministeriale.



