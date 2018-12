Condividi | M.P. 15:33 L´assemblea dei soci della Multiservizi ha ufficializzato ieri la nomina di Marco Sanna come nuovo amministratore unico dell´azienda. Dottore commercialista di 53 anni, è quindi pienamente operativo al vertice dell´azienda in house Multiservizi: ratificata la nomina di Marco Sanna



PORTO TORRES, 4 DICEMBRE 2018 – Prende servizio il nuovo responsabile della società in house dell'ente comunale. L'assemblea dei soci della Multiservizi ha ufficializzato ieri la nomina di Marco Sanna come nuovo amministratore unico dell'azienda. Dottore commercialista di 53 anni, è quindi pienamente operativo al vertice dell'azienda in house del Comune di Porto Torres.



«Assumendo questo incarico – dichiara Marco Sanna - ho la piena consapevolezza degli impegni e delle responsabilità che deve affrontare chi è chiamato a svolgere un compito tanto importante quanto determinante per assicurare servizi pubblici essenziali a favore della collettività. Ritengo positivo l'approccio costruttivo e collaborativo all'atto dell'insediamento sia con l'amministrazione, sia anche con la struttura comunale con cui la società dovrà rapportarsi sul campo». L'amministratore dichiara di aver svolto una breve visita nella sede operativa della società e nei prossimi giorni incontrerò tutto il personale».



«Ho riscontrato una buona organizzazione da parte della struttura amministrativa della società che da subito ha dichiarato la piena disponibilità a collaborare per la gestione, anche in termini migliorativi, dell'attività aziendale – continua Marco Sanna - darò inizialmente la precedenza agli adempimenti per il proseguo delle attività in essere e per l'avvio di nuove attività. Sarà data inoltre importanza prioritaria all'attivazione, in stretto accordo col Comune, di metodologie di affidamento, di scambio di competenze e di reciproco supporto tecnico e di conoscenze che possano rendere più fluido e immediato il rapporto fra ente proprietario e la società. Superate le prime fasi di insediamento, ritengo prioritario un incontro con i dipendenti che, ovviamente, rappresentano una rilevante variabile di successo o insuccesso delle attività che saremo chiamati a svolgere».



