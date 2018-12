Condividi | Red 14:47 Il Corso è rivolto sia a chi non conosce l’algherese e si vuole avvicinare alla conoscenza di questa lingua, sia a chi già parla o capisce l’algherese e vuole imparare a leggere e scrivere Corso di algherese: si impara con l´Omnium cultural



ALGHERO - L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha annunciato l'apertura delle iscrizioni al Corso di algherese per l’anno scolastico 2018/2019. Il Corso è rivolto sia a chi non conosce l’algherese e si vuole avvicinare alla conoscenza di questa lingua, sia a chi già parla o capisce l’algherese e vuole imparare a leggere e scrivere.



Modalità e orari del corso saranno comunicati direttamente agli interessati dall’insegnante Carla Valentino. Le lezioni si svolgeranno il giovedì sera, nella Sala Don Gallo (Casa del parroco), in Piazza Pasqual Gallo (Via Sant’Erasmo), grazie alla disponibilità del parroco della Cattedrale don Angelo Cocco.



Giovedì 6 dicembre, alle 18, ci sarà la presentazione del Corso aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni o iscrizioni al Corso, può mandare una e-mail all'indirizo web omnium.curs@gmail.com, telefonare o mandare un messaggio Whatsapp al 327/7940135.



