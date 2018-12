Condividi | Red 16:21 Questa mattina, il presidente del Consiglio comunale di Sassari Esmeralda Ughi ha ricevuto il vicesindaco di Rzhev Nadezhda Leonteva ed il presidente dell´Assemblea dei deputati del Distretto di Rzhev Aleksandr Kanaev Autorità russe in visita a Palazzo Ducale



SASSARI - Questa mattina (martedì), il presidente del Consiglio comunale di Sassari Esmeralda Ughi ha ricevuto il vicesindaco di Rzhev Nadezhda Leonteva ed il presidente dell'Assemblea dei deputati del Distretto di Rzhev Aleksandr Kanaev. Da qualche mese, il Comune di Sassari è impegnato in relazioni internazionali per favorire il dialogo tra le città del nord Sardegna e le piccole e medie russe su argomenti di mutuo interesse e con lo scopo di promuovere il dibattito scientifico e di rafforzare la cooperazione tra popoli.



Leonteva e Kanaev hanno partecipato in questi giorni al terzo seminario “Russia e Mediterraneo”, in occasione del centenario della Costituzione sovietica del 1918, organizzato dall'Isprom e dal Cnr e con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione autonoma della Sardegna. Ughi ha poi accompagnato gli ospiti in una visita del Palazzo Ducale.



Nella foto: Nadezhda Leonteva, Esmeralda Ughi ed Aleksandr Kanaev