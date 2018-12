Condividi | Red 14:08 Dalle 6 di venerdì, i militari della Compagnia Carabinieri di Ottana, con il supporto dello Squadrone Eliportato cacciatori di Sardegna, hanno fatto scattare una vasta operazione finalizzata alla repressione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti nel territorio comunale di Orani, con diverse perquisizioni nel centro storico del paese, in diversi ovili e nelle campagne Operazione antidroga: un arresto ad Orani



ORANI - Dalle 6 di venerdì, i militari della Compagnia Carabinieri di Ottana, con il supporto dello Squadrone Eliportato cacciatori di Sardegna, hanno fatto scattare una vasta operazione finalizzata alla repressione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti nel territorio comunale di Orani, con diverse perquisizioni nel centro storico del paese, in diversi ovili e nelle campagne. Contemporaneamente, sono partiti i servizi coordinati di controllo del territorio per intensificare l’attività ispettiva su persone e mezzi sulle principali arterie stradali della giurisdizione, le Strade statali 131 e 129. L’operazione, prolungatasi fino alle prime ore di sabato, ha permesso ai militari della Stazione di Orani e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di trovare un’elevata quantità di stupefacente, munizioni illegalmente detenute e due veicoli rubati.



In particolare, durante i controlli e le perquisizioni svolte nelle campagne, è stato arrestato un 62enne nuorese, già noto alle Forze dell'ordine, colto nella flagranza di detenere abusivamente, nei terreni e nelle pertinenze dell’ovile nelle campagne di Orani, oltre 23chilogrammi di marjiuana suddivisa in quarantasei sacchetti per sottovuoto, celati in grossi bidoni di plastica nascosti in un anfratto roccioso coperto da cespugli e vegetazione, e sessantanove munizioni calibro38 special custodite in un recipiente di plastica occultato anch’esso nell’anfratto roccioso. Venivano anche rinvenuti materiali e mezzi per il confezionamento, sequestrati con la sostanza stupefacente.



Inoltre, nel fondo agricolo erano stati nascosti due autoveicoli (un Mercedes Vito ed una Fiat Scudo) provento di furti avvenuti uno a Nuoro a novembre e l'altro ad Oliena, nell’agosto 2015. L’arrestato, accusato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Nuoro a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Ieri mattina (lunedì), l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.



