Incendio nella notte sul litorale di Maria Pia ad Alghero. Le fiamme hanno distrutto il bar-ristorante oltre la pineta. Vigili del fuoco impegnati tutta la notte. Le immagini Conchiglia divorata dalle fiamme



ALGHERO - Saranno le indagini a rivelare la vera origine del tremendo incendio che nella notte ha divorato la Conchiglia. Ciò che resta del bar-ristorante sul mare di Alghero è una catasta di travi e ferri, poco più.



Si tratta dello stabilimento in legno oltre la pineta di Maria Pia, rinomato per la paella. Secondo le prime indiscrezioni l'incendio è divampato alle primissime ore dell'alba.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno finito di raffreddare le macerie solo introno alle 9 di questa mattina. Il rogo ha interessato tutta la struttura, col crollo del tetto. Sul posto Carabinieri e Polizia locale.