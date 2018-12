Condividi | Red 9:03 Nel match valido per la prima giornata del girone B del campionato Open Uisp Sardegna, i rossi della Riviera del corallo superano 61-34 lo SporTissi tra le mura amiche del PalaManchia Basket: esordio con vittoria per la Gabetti



ALGHERO - Nel match valido per la prima giornata del girone B del campionato Open Uisp Sardegna, la Gabetti Alghero supera lp SporTissi. 61-34 il risultato finale al PalaManchia di Alghero. La squadra di Patron Salteri porta a casa i primi due punti in palio davanti ad una super cornice di pubblico, ottimo esordio anche per coach Cabras che riesce subito a comunicare la giusta mentalità ai suoi. Tra le file dei rossi della Riviera del corallo, quattro graditi ritorni: Diego Giammarco nelle vesti di giocatore e quello di Angelo Moretti, Daniele Zanza e Francesco Soddu reduci dall’esperienza in Promozione Fip. Ma anche un ottimo esordio in prima squadra per il “millennial” Lorenzo Forletta, autore di 8punti.



La Gabetti parte subito bene, chiudendo il primo quarto sul 16-2. SporTissi, nonostante il divario, non si scompone e ne viene fuori una seconda frazione di gioco molto più equilibrata: le due squadre vanno all’intervallo lungo sul 27-12 per i padroni di casa. Al ritorno dagli spogliatoi, il canovaccio della partita non cambia, con la Gabetti sempre in vantaggio. Coach Cabras coglie l’occasione per far ruotare tutto il roster a sua disposizione ed è dalla panchina che arrivano 32punti sui 61 totali degli algheresi.



Oltre l’esordiente Forletta, da registrare anche le buone prove per due degli storici alfieri della Gabetti: Luca Ibba (autore di 8punti) e Francesco Costantino (top scorer dei rossi con 9). Tra gli avversari, a brillare invece è stato il solito Serra, lo storico giocatore sassarese firma 14punti per gli azzurri di Tissi.



GABETTI ALGHERO–SPORTISSI 61-34:

GABETTI ALGHERO: Ibba 8, Sechi, Di Nolfo, Tedde 4, Zinchiri 4, Costa 9, Zanza 7, Giammarco 4, Soddu 6, Moretti 8, Fois 3, Forletta 8. Coach Cabras.

