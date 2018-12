Condividi | M.P. 23:24 Seduta straordinaria “aperta” del consiglio comunale convocato alle 9 di martedì 11 dicembre su richiesta del sindaco Sean Wheeler a seguito della crisi tra Novamont ed Eni Crisi Matrìca: seduta aperta a Porto Torres



PORTO TORRES - Il Protocollo d’intesa sulla chimica verde e la sua revisione a sette anni dalla firma dell’accordo avvenuta il 25 maggio 2011 saranno i temi principali della seduta straordinaria “aperta” del consiglio comunale convocato alle 9 di martedì 11 dicembre su richiesta del sindaco Sean Wheeler a seguito della crisi tra Novamont ed Eni. I contrasti all’interno della leadership preoccupano non poco la comunità di Porto Torres tanto che l’amministrazione ha esteso l’invito a partecipare all’assemblea civica all’amministratore delegato dell’’Eni Claudio Descalzi, l’amministratore delegato di Syndial Vincenzo Maria Larocca e l’amministrazione delegato di Novamont Catia Bastioli.



Oltre ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, al presidente della Regione Francesco Pigliaru e alle tre assessore regionali Donatella Spano, Virginia Mura e Maria Grazia Piras. Una controversia in casa dichiarata nei giorni scorsi sulla quale lo stesso presidente della Regione Francesco Pigliaru aveva mostrato preoccupazione per il dietrofront di Novamont su un progetto che rischia di fallire ancora prima di iniziare.



