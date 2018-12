Condividi | Red 18:04 L´ex assessore comunale di Alghero è stato eletto all´unanimità nel Coordinamento regionale dell´Unione popolare cristiana. Il consigliere regionale Antonio Gaia sarà coordinatore regionale per il centro-sud Upc: Gianni Cherchi coordinatore centro-nord



ALGHERO - Nei giorni scorsi, l'Unione popolare cristiana ha riunito i propri Organi statutari ed i rappresentanti locali e provinciali di tutta la Sardegna, per costituire un Coordinamento regionale in funzione delle prossime Elezioni Regionali, che vedrà il movimento a fianco di Massimo Zedda quale candidato alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna. «Da subito abbiamo sostenuto e caldeggiato la candidatura dell’attuale sindaco di Cagliari a capo di una nuova coalizione di Centrosinistra, più vicina alle Autonomie locali, a sostegno dei sindaci, in un’ottica di snellimento burocratico dell’apparato regionale che privilegi economicamente le Amministrazioni comunali, concreto riferimento dei cittadini», spiega il segretario nazionale Antonio Satta.



Nel corso della riunione, sentite le varie argomentazioni e proposte, è stato eletto all’unanimità il Coordinamento regionale dell’Upc, che sarà guidato dallo stesso Satta, dal consigliere regionale Antonio Gaia e dal il segretario cittadino di Alghero Gianni Cherchi, rispettivamente coordinatori regionali per il Centro-sud e per il Centro-nord dell'Isola, con la partecipazione di Pierfranco Zanchetta, capogruppo in Consiglio Regionale. Il Coordinamento, «tra le altre incombenze – spiega Antonio Satta - avrà il compito precipuo di partecipare alla stesura dei punti programmatici della coalizione di Centrosinistra, da presentare ai nostri elettori per le imminenti Elezioni Regionali, e sarà collegato costantemente con tutta la nostra classe dirigente presente in tutti i Collegi elettorali».



«Un grande grazie, infine, va ai nostri rappresentanti eletti in Regione, l’onorevole Pierfranco Zanchetta, l’onorevole Antonio Gaia e l’assessora all’Industria Maria Grazia Piras, che, nell’attuale Legislatura regionale, hanno ben operato e rappresentato degnamente gli elettori del nostro Movimento Upc», conclude il segretario nazionale del partito.



