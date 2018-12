Condividi | Red 17:10 Secondo quanto dichiarato dal titolare dell'hotel di Alghero finito all'asta, l´Agenzia delle entrate non avrebbe atteso l´esito delle trattative in corso da sette mesi con la Regione autonoma della Sardegna, che hanno portato alla sospensione della procedura esecutiva San Marco all´asta, lo sfogo: troppa fretta



ALGHERO – Hotel San Marco di Alghero: stop alla vendita. E' lo sfogo dei vertici del rinomato albergo sul Lido di Alghero, finito all'asta nel procedimento dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Agenzia che - secondo quanto dichiarato dai titolari - non avrebbe atteso l'esito delle trattative in corso da sette mesi con la Regione autonoma della Sardegna, che hanno portato alla sospensione della procedura esecutiva.



Quindi, per i proprietari di una delle ventotto strutture ricettive “colpite” loro malgrado dal procedimento d'infrazione avviato dall'Unione europea per gli “aiuti” ottenuti in base alla Legge regionale 9/98, successivamente dichiarati illegittimi, la fretta dell'Agenzia delle entrate sarebbe «singolare ed equivoca». «Per noi è stata una doccia fredda. Un tiro mancino subito mentre eravamo intenti a transare la vertenza con la Regione», hanno sottolineato.



Per i vertici del San marco insomma, si tratterebbe di una vicenda kafkiana: «Ha leso l'immagine aziendale e ha disorientato fornitori e clienti, che ci vede comunque impegnati a difendere le buone ragioni dell'Hotel San Marco davanti alla sedi giudiziarie competenti». Se non ci saranno novità, comunque, è già fissata la prima vendita per il 5 febbraio 2019 negli uffici di Via Piandanna, a Sassari