Vigili del fuoco, onore alla Patrona

ALGHERO - Domani, martedì 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara. Il culto della Santa è diventato così popolare per il fatto di essere considerata protettrice contro i fulmini e le morti improvvise e violente, ragion per cui viene spesso invocata contro la morte per fuoco. È quindi la patrona di chiunque rischi la vita e per questo assai invocata dai militari, dalla Marina Militare, dai Vigili del fuoco, dai minatori, dagli artiglieri e dai genieri. Per questo, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero si ritroveranno in caserma alle 10, per poi onorare la propria Patrona partecipando alla messa in programma alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe, nel quartiere de La Pietraia. Poi, rinfresco per tutti nella vicina sede di Via Napoli.