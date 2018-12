Condividi | Red 15:24 Mercoledì pomeriggio, nel´ambito degli Incontri per il sostegno alla funzione genitoriale, l´Associazione di volontariato Canne al vento organizza un appuntamento a partecipazione gratuita nell´Auditorium del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero Genitori a lezione di educazione alla salute



ALGHERO - Mercoledì 5 dicembre, dalle 16.30 alle 19, nel'ambito degli “Incontri per il sostegno alla funzione genitoriale” organizzati dalla Commissione Educazione alla salute, l'Associazione di volontariato “Canne al vento propone” un appuntamento a partecipazione gratuita nell'Auditorium del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero. L'incontro si propone di prevenire le problematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare. Interverranno la presidente Maria Giovanna Masala (che presenterà l'associazione), seguita dalla dottoressa Laura Pais (che spiegherà “cosa sono e come riconoscere i disturbi alimentari), la specialista in disturbi alimentari Reggiani (“Emozioni e cibo, quando e come intervenire”) ed il filosofo Meloni (“Giudizio e pregiudizio”). La partecipazione è gratuita ed aperta a tutta la cittadinzanza. Commenti ALGHERO - Mercoledì 5 dicembre, dalle 16.30 alle 19, nel'ambito degli “Incontri per il sostegno alla funzione genitoriale” organizzati dalla Commissione Educazione alla salute, l'Associazione di volontariato “Canne al vento propone” un appuntamento a partecipazione gratuita nell'Auditorium del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero. L'incontro si propone di prevenire le problematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare. Interverranno la presidente Maria Giovanna Masala (che presenterà l'associazione), seguita dalla dottoressa Laura Pais (che spiegherà “cosa sono e come riconoscere i disturbi alimentari), la specialista in disturbi alimentari Reggiani (“Emozioni e cibo, quando e come intervenire”) ed il filosofo Meloni (“Giudizio e pregiudizio”). La partecipazione è gratuita ed aperta a tutta la cittadinzanza.