Maquillage delle alberate ad Alghero



ALGHERO - Operazioni di potatura in città: dieci operai del Comune di Alghero, del ricomposto Servizio Manutenzioni, stanno intervenendo con una corposa opera di maquillage delle alberate. Già “fatta” Via Sassari e quasi ultimata Via XX settembre, dove sono stati potati tutti gli olmi.



Ultimate le operazioni anche in Piazza della Mercede. Il calendario delle operazioni prevede ora la potatura in Via Vittorio Emanuele, a partire dalla Piazza Porta Terra verso l'uscita della città. Successivamente, la squadra si sposterà ad operare sulle Washingtonie in Viale I Maggio e sul Lungomare Barcellona.



Un'operazione corposa, che ha comportato momentanee chiusure delle vie interessate, ma che si è svolta in tempi celeri e con efficacia. Previsti altri interventi in diversi quartieri della città.