Nel girone B del campionato regionale di serie C2, i ragazzi di mister Fabio Cossu hanno battuto 7-3 l´Accademia Sanluri sul parquet del PalaCorbia Calcio a 5: Futsal Alghero vince ancora



ALGHERO - La Futsal Alghero centra la quinta vittoria nel girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 (la quarta consecutiva) battendo 7-3 l’Accademia Sanluri. Giallorossi già sul 2-0 dopo 5', grazie a Becca e Trentadue.



Il terzo gol arriva dopo una minaccia del Sanluri sventata da Iacomino, con Becca bravo a concretizzare. Il 4-0 è firmato da Todde, ma prima dell’intervallo l’Accademia Sanluri accorcia grazie ad una rete messa a segno dal portiere di movimento.



Trentadue a segno ad inizio ripresa per il 5-1 con gli ospiti che provano a riaprire ancora i giochi, ma vengono ricacciati indietro (6-2) ancora dal capitano algherese. Dopo il 20', c'è spazio per il terzo gol del Sanluri, ma anche per il 7-3 di Melone, che chiude la contesa. Per gli algheresi una vittoria meritata, ora testa al prossimo match, in programma al Geovillage di Olbia contro il Porto Rotondo.